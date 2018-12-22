Sivas Sokak Ortasında Kurşun Yağmuruna Tutulan İnşaat İşçisi Öldü

Sivas'ta sokak ortasında Ü.Ö.(18) tarafından tabancayla vurulan inşaat işçisi Hasan Gültepe(38), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Küçükminare Mahallesi 4'üncü Sokak üzerinde yaşandı. Sokakta karşılaşan inşaat işçisi evli, 3 çocuk sahibi Hasan Gültepe ile sanayi işçisi Ü.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Şüpheli Ü.Ö., üzerinde taşıdığı tabancayla Hasan Gültepe'ye 5 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Gültepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli Ü.Ö., polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Haberi alarak olay yerine gelen Hasan Gültepe'nin yakınları sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının incelemesinin ardından Hasan Gültepe'nin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA