Sivas Sokak Köpeği, İşkenceyle Öldürülmüş Halde Bulundu

Sivas'ta bir sokak köpeği, ağzı ve ön ayakları bağlı, bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.

Kent merkezine bağlı Serpincik köyü yakınlarında Kızılırmak kıyısında bir köpek ölüsü dikkat çekti. Alman kurt köpeği melezi olduğu sanılan hayvanın ağzının ve ön ayaklarının bağlı olduğu ve vücudunda yara açıkları bulunduğu fark edildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce işkence edilerek öldürüldüğü sanılan erkek köpek için ilgili birimlere haber verildi. Olay yerine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Ardından talihsiz hayvan, veteriner hekim nezaretinde bulunduğu yere gömüldü. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildiği ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.