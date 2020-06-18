SİVAS Sivas Valiliği'nden 'Aziz Vlas mezarı' açıklaması
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SİVAS Sivas Valiliği'nden 'Aziz Vlas mezarı' açıklaması

Sivas Valiliği'nden 'Aziz Vlas mezarı' açıklamasıANADOLU'da, Hristiyanlığın ilk piskopos (Katoliklerde papazlığın en yüksek aşamasına ulaşmış olan, belli bir bölgenin din işlerini yürüten papazlara verilen san) ve şehitlerinden olan Aziz Vlas'ın temsili mezarının olduğu bölgede yapılacak...

18.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:53

Sivas Valiliği'nden 'Aziz Vlas mezarı' açıklaması

ANADOLU'da, Hristiyanlığın ilk piskopos (Katoliklerde papazlığın en yüksek aşamasına ulaşmış olan, belli bir bölgenin din işlerini yürüten papazlara verilen san) ve şehitlerinden olan Aziz Vlas'ın temsili mezarının olduğu bölgede yapılacak peyzaj çalışması için kazı çalışması başlatıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan, kazının tarihi eser tespiti için yapıldığını, Aziz Vlas'ın mezarının arandığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bazı bilimsel makalelere konu olan, 280-316 yıllarında Sivas'ta yaşadığı tahmin edilen, Anadolu'da Hristiyanlığın ilk piskopos ve şehitlerinden olan Aziz Vlas'ın, Gökmedrese Mahallesi'nde var olduğu ileri sürülen mezarının arandığına dair çıkan haberlerin ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ve Belediye yetkilileri bölgede incelemelerde bulundu. Yürütülen Kale Projesi çerçevesinde yapılacak olan peyzaj çalışması nedeniyle Müze Müdürlüğü tarafından tarihi bölgenin altında herhangi bir eser ve tarihi dokunun olup olmadığını tespit amaçlı çalışma yapıldığı öğrenildi. Ayrıca alanda temsili olarak yer alan ve Aziz Vlas'a ait olduğu ileri sürülen mezarının yapılacak düzenleme ile inanç turizmine kazandırılacağı öğrenildi.

'AZİZ VLAS'IN MEZARI ARANMIYOR'

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kültür Varlıkları Bölge Müdürlüğünün izni ve Kültür Varlıkları Müzeler Müdürlüğü'nün onayıyla kazı çalışması başlatıldığını belirterek, Buradaki kazı çalışmalarının anlamı Aziz Vlas'ın mezarını aramak değildir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Burada belediyemiz bir peyzaj çalışması yapacaktır. Çalışma yapılmadan önce bu bölgenin eski bir yerleşim yeri olması nedeniyle herhangi bir tarihi bir eser ve tarihi bir doku olup olmadığını tespit etmek için yapılıyor. Ardından da burada bir çevre düzenlemesi yapılacak. Aziz Vlas halk arasında Göz Evliyası genel anlamda ise Hristiyanlığın hak din olduğu zamanlardaki dönemi temsil edenlerden biridir. Allah'ın hak dini olan, tek tanrı inancı olan ve Hristiyanlığın hak din olduğu zamanlardaki önemli bir şahsiyettir. Avrupa'da da bir çok yerde ismi zikredilen bir kişidir. Dolayısıyla mezarın etrafında da bir çevre düzenlemesi yapmak için bu kazının yapılması gerekmektedir dedi.

'SİKKE VE TANDIR BULUNDU'

Kazılarda Selçuklu Devleti dönemine ait malzemelerin çıktığını belirten Vali Ayhan, Şu aşamada kazılarda sikke ve tandır çıktı. Kazılarda buranın çevre düzenlemesine engel bir husus şu zamana kadar yok. Sivas'ın inanç turizminde iyi bir nokta olması gerekiyorsa bu değerlere de sahip çıkıp, muhafaza ederek uluslararası turizme açılması gerekmektedir. Bu kazının yanlış yorumlanmaması gerektiğinin altını çizmemiz gerekmekte diye konuştu.

AZİZ VLAS KİMDİR

Aziz Vlas, Roma İmparatorluğu'nun Sebateia (Sivas) şehrinde MS 280 ya da 283'de doğdu. Bazılarına göre Rum, bazılarına göre Ermeni olan ve zengin bir aileden geldiği tahmin edilen Vlas, tıp eğitimi gördü. Boğaz hastalıkları konusundaki maharetiyle çevreye ün saldı. Pagan inanışını terk ederek, Hıristiyanlığı kabul etti. Romalılar, şehirdeki psikoposu öldürünce, halkın isteği ile Sivas piskoposu seçildi. Piskopos olduktan sonra Romalıların uyguladığı baskı nedeniyle Erciyes Dağı'nda bir mağarada keşiş hayatı sürmeye başladı. Ancak bölgedeki Roma Valisi Agricolaus'un askerleri tarafından bulunarak tutuklandı ve inançlarından dönmediği için işkence ile öldürüldü. Vlas'ın adı Rumca ve Latinceye Blasios, Fransızcata Blaise, Almancaya Blasien olarak geçti. 1527'de azizlik sıfatını Vatikan resmen onayladı. Cerrahların, bağcıların, balıkçıların, mimarların hamisi olarak Hıristiyan mitolojisinde yerini aldı. Aziz Vlas, bugün Fransız kültüründe Snt Blaise, İtalyanlar arasında San Biagio, Polonya'da Blasej, Rusya'da Vlasi, Yunanistan'da Ayios Blasios adıyla biliniyor. Ermeniler ise ona Surp Vlas diyor. Fransa'daki her 5000 çocuktan biri onun adını taşıyor. 3000 ailenin üyeleri Blaise soyadına sahip. Üç bini Fransa'da olmak üzere Avrupa'da 1200 kilise, manastır ona ithaf edildi. Vlas'ın efsanesi, son 1700 yılda Sivas'tan Avrupa'ya, oradan dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda.

SİVAS Sivas Valiliği'nden 'Aziz Vlas mezarı' açıklaması

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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