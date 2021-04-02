SİVAS Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
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SİVAS Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta yolcu otobüs devrildi 18 yaralıSİVAS'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı

Sivas'ta yolcu otobüs devrildi 18 yaralı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye 2 kilometre uzaklıktaki Aşağısarıca köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Ağrı'ya gitmekte olan ve Kemal Kızılkaya yönetimindeki 04 P 6566 plakalı yolcu otobüsü, Suşehri ilçe girişi Sarıca kavşağı yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sayısının artabileceği bildirildi.

SİVAS Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
SİVAS Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
SİVAS Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
SİVAS Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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