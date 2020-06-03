(SİVAS)Sivas'ta termal tatil köyü
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(SİVAS)Sivas'ta termal tatil köyü

(SİVAS)Sivas'ta termal tatil köyü -Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sıcak ve soğuk çermikte bulunan tesislerle yapılacak düzenleme ile her iki bölgenin termal tatil köylerine dönüştürüleceğini söyledi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sıcak ve soğuk çermikte bulunan tesislerle...

03.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:22

(SİVAS)Sivas'ta termal tatil köyü

-Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sıcak ve soğuk çermikte bulunan tesislerle yapılacak düzenleme ile her iki bölgenin termal tatil köylerine dönüştürüleceğini söyledi

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sıcak ve soğuk çermikte bulunan tesislerle yapılacak düzenleme ile her iki bölgenin termal tatil köylerine dönüştürüleceğini söyledi.

Yaklaşı 10 yıl önce tadilat ve bakıma alınan sıcak ve soğuk çermik kaplıcaları yenilenen yüzüyle Sivaslıların hizmetine açılacak. Altyapıdan-üstyapıya, çevre ve peyzaj planlamalarından, sosyal donatılara kadar tekrar elden geçecek olan şehrimizin önemli turizm merkezlerinden sıcak ve soğuk çermiklerin yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelmesi hedefleniyor.

Sivas Belediyesine bağlı sıcak çermik kaplıcasını ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve beraberindeki heyet park ve bahçelerden, sosyal donatılara, havuzlardan banyolara, otel odalarına kadar detaylı incelemelerde bulunarak İşletme ve İştirakler Müdürü Murat Cancan'dan bilgiler aldı.

Sıcak çermikteki çadır kültürünü yansıtacak gelişen teknolojiyle uyumlu daha modern ve doğayla iç içe sosyal alanlar ve bungalov evlerin hayata geçirilmesi için alan incelemesi yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Sivas merkeze 24 kilometre mesafede bulunan Sıcak Çermik kaplıcasında geçmişte vatandaşların önem verdiği ve kaplıcadaki canlılığı hat safhaya çıkaracak çadır günlerine özlem duyduğunu biliyoruz. Bu anlamda turizm merkezi konumundaki çermiklerimizde incelemelerde bulunmak üzere Başkan Yardımcılarımız, Özbelsan Genel Müdürümüz ve ilgili müdürlerimizle birlikte alanımıza geldik. Tabi sıcak çermik Sivas'ta bir kültür bu kültürü yaşatmakta üstümüze düşen ne görev varsa vatandaşlarımızın haklı taleplerini yerine getirmek için çalışmalarımızı, projelerimizi ona göre hazırlayacağız ve hayata geçireceğiz. Günümüzün gelişmeleriyle birlikte eski kültürü harmanlayarak bu alana bir proje hazırlığı içerisindeyiz. Örnek projelerimizi hazırladık. Ortak akılla, istişareyle üzerinde çalışıp memleketimiz için doğru adımları atacağız. Sıcak çermiğe canlılık kazandırmak için bungalov evleri hayata geçirmeyi düşünüyoruz; günümüz şartlarında ve teknolojisinde altyapısını hazırlayarak, gereksinimlerini belirleyerek, doğal görüntümüzü bozmadan yapacağımız çalışmalarımız olacak. Tabi seçim döneminde açıkladığımız Altın Kale projemiz vardı. Bu konuyu Valimiz Salih Ayhan ile istişare ederek valiliğimiz koordinesinde projelendirildi. İl Özel İdaremizde sıcak çermiğe değer katacak Altın Kale Projesinin çalışmalarına başladı. Bizlerde inşallah önümüzdeki süreçte projelendirme çalışmalarını tamamlayıp otel kültüründen ziyade eski çadır kültürünü de yaşatacak ama günümüz gelişmelerine ayak uyduracak şekilde doğaya uygun olarak vereceğimiz karar doğrultusunda yeni tesislerimizi önümüzdeki yıl vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız." dedi.

Tatil köyüne dönüştürülecek

Ardından Soğuk Çermik kaplıcalarında incelemelerde bulunan Başkan Bilgin o alanda konsept değişikliğine gidilerek yeni projeyle bu alanın adeta tatil köyüne dönüşeceğinin müjdesini verdi.

Başkan Bilgin soğuk çermik kaplıcasındaki sosyal tesisler, park ve bahçeler ile havuz alanlarında incelemelerde bulunarak soğuk çermik kaplıcasının inanç turizm açısından da önemli olduğunu söyledi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Bilgin, pek çok küçük odalardan oluşan ancak bir ailenin tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceği doğayla uyumlu bungalov evlerin yapılacağını güzel manzarasıyla keyif verici gölgelik alanlarla satranç tablaları, çeşmeler, çocuk oyun alanları gibi yardımcı elemanlarla desteklenecek mini bir tatil köyünün burada hayata geçirileceğini ifade etti.

(SİVAS)Sivas'ta termal tatil köyü

Kaynak: İHA

Manşet

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