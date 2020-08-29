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SİVAS Sivas'ta polis memurlarının bayrak hassasiyeti

Sivas'ta polis memurlarının bayrak hassasiyetiSİVAS'ta rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını devriye gezen polis memurları fark etti.

29.08.2020 15:30 | Son Güncelleme: 29.08.2020 15:33

Sivas'ta polis memurlarının bayrak hassasiyeti

SİVAS'ta rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını devriye gezen polis memurları fark etti. Bayrağı düzelten polislerin görüntüsü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde devriye gezen iki polis memuru, bir işletmenin dükkan önünde asılı olan Türk bayrağının rüzgar nedeniyle katlandığını fark etti. Polis memurlarından biri katlanan Türk bayrağını düzelterek yeniden dalgalanmasını sağladı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bayrağı düzelten polis memurlarının görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

SİVAS Sivas'ta polis memurlarının bayrak hassasiyeti

Kaynak: DHA

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