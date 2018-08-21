Sivas Sivas'ta Kurban Manzaraları

Sivas'ta kurban manzaraları (2)

ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU

Sivas'ta kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar kentteki hastanelerin acil servislerine akın etti. Hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında el, kol ve ayak olmak üzere çeşitli yerlerinden yaralananlar hastanelere başvurdu. Kurban kesimi sırasında ayağından yaralanan Cemil Şahin, Nasıl kesiliyor diye baktım, kesiliyormuş. Önceden 'millet nasıl kendini kesiyor' diyordum. Öyle kolay kesiliyormuş ki, kendini kesenlere gülüyordum. Bıçak bir anda ayağımın üzerine düştü. dedi. Sivas Numune Hastanesi'ne gelen yaralıların bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kentteki hastanelere kurban keserken yaralanmaya bağlı müracaatların devam ettiği öğrenildi.