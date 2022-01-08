Sivas sisli bir sabaha uyandı, ortaya bu manzaralar çıktı - Haberler
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Sivas sisli bir sabaha uyandı, ortaya bu manzaralar çıktı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Güncel

Sivas sisli bir sabaha uyandı, ortaya bu manzaralar çıktı Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ortaya doyulmayan manzaralar çıkardı Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ortaya doyulmayan manzaralar çıkardı.

SİVAS (İHA) - Sivas sisli bir sabaha uyandı, ortaya bu manzaralar çıktı

Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ortaya doyulmayan manzaralar çıkardı

SİVAS - Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ortaya doyulmayan manzaralar çıkardı.

Sivas güne yoğun sis altına uyandı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sisle birlikte hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi kırağı oluşmasına neden oldu. Açık alanlar adeta kar yağmışçasına beyaza bürünürken binalar sisin içerisinde kayboldu. Sisin ardından parıldayan güneşin oluşturduğu ışık oyunları ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı. Tarihi eğri köprünün altından geçen Kızılırmak'tan yükselen su buharı ise izlemeye doyulmayan manzaralar oluşturdu. Sisle birlikte trafikte seyreden otomobiller görüş mesafesinin düşmesiyle zorluklar yaşadı. Tarihi Eğri Köprünün altında balık tutmak için gelen bir vatandaş ise manzaranın çok güzel olduğunu belirterek," Sabah kalktığımda hava sisliydi. Manzarada güzel emeklinin başka ne işi var. Eğlenmek için balığa geldim. Ben 40 senedir şoförlük yapıyorum sürücüler sisli havada yavaş ve farları açık bir şekilde dikkatli gitmeleri lazım" dedi.

Sivas sisli bir sabaha uyandı, ortaya bu manzaralar çıktı

Sivas sisli bir sabaha uyandı, ortaya bu manzaralar çıktı

Sivas sisli bir sabaha uyandı, ortaya bu manzaralar çıktı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Son Dakika Haberleri

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