Sivas sis denizi altında kayboldu
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Sivas sis denizi altında kayboldu

11.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:50

Sivas sis denizi altında kayboldu Sivas'ta etkili olan sis denizi kenti görünmez hale getirirken, ortaya ise güzel görüntüler çıkardı Sivas'ta etkili olan sis denizi kenti görünmez hale getirirken, ortaya ise güzel görüntüler çıkardı.

Sivas sis denizi altında kayboldu

Sivas'ta etkili olan sis denizi kenti görünmez hale getirirken, ortaya ise güzel görüntüler çıkardı

SİVAS - Sivas'ta etkili olan sis denizi kenti görünmez hale getirirken, ortaya ise güzel görüntüler çıkardı.

Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan sis denizi kentin üzerini kaplayarak eşsiz bir manzara ortaya çıkardı. Yüksek kesimlerden görünen sis denizi kenti adeta görünmez hale getirdi. Sis denizi 2 bin rakımlı Merakum tepesinden görüntülendi. Öte yandan Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Yağdonduran geçidi mevkiinde de sis denizi oluştu. Nadir görülen doğa olayı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doyumsuz manzara havadan drone ile de görüntülendi.

Sivas sis denizi altında kayboldu
Sivas sis denizi altında kayboldu
Sivas sis denizi altında kayboldu
Sivas sis denizi altında kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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