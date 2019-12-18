Sivas sis denizi altında kayboldu

18.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:35

SİVAS (İHA) – Sis denizi altında kaybolan Sivas, Merakum tepesinden görüntülendi.



Sivas yoğun sise teslim oldu. Şehri kaplayan yoğun sis, şehrin batısında yer alan 2 bin rakımlı Merakum tepesinden görüntülerdi. Sis denizini andıran görüntüler hayran bıraktı. Nadir görülen bu doğa olayı kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu andan havadan da görüntülendi. Meteoroloji yetkilileri, yoğun sisin bir süre dana etkili olacağını belirtti. - SİVAS

Kaynak: İHA