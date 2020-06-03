Sivas Sıcak ve Soğuk Çermik Kaplıcaları, cazibe merkezi olacak
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Sivas Sıcak ve Soğuk Çermik Kaplıcaları, cazibe merkezi olacak

SİVAS'ta kent merkezi yakınlarında bulunan Sıcak ve Soğuk Çermik kaplıcaları, yapılacak yeni düzenlemeler ile cazibe merkezine dönüştürülecek.

Sivas Sıcak ve Soğuk Çermik Kaplıcaları, cazibe merkezi olacak
03.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:04

SİVAS'ta kent merkezi yakınlarında bulunan Sıcak ve Soğuk Çermik kaplıcaları, yapılacak yeni düzenlemeler ile cazibe merkezine dönüştürülecek. 

Sivas Belediyesi, Sıcak ve Soğuk Çermik kaplıcalarının geliştirilen projeyle cazibe merkezi haline getirilmesi için çalışma başlattı. En son 10 yıl önce tadilat ve bakıma alınan Sivas'ın önemli değerlerinden kaplıcalar, yenilenen yüzüyle hizmete başlayacak. Altyapıdan üstyapıya, çevre ve peyzaj planlamalarından sosyal donatılara kadar birçok alanda yenilemenin yapılacağı kaplıcalar, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelecek.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve beraberindeki heyet, ilk olarak Sıcak Çermik Kaplıcası'nı ziyaret ederek park ve bahçelerden sosyal donatılara, havuzlardan banyolara ve otel odalarına kadar detaylı incelemelerde bulundu. Heyet, İşletme ve İştirakler Müdürü Murat Cancan'dan da bilgi aldı. Sıcak Çermik'teki çadır kültürünü yansıtacak ve gelişen teknolojiyle uyumlu, daha modern ve doğayla iç içe sosyal alanlar ve bungalov evlerin hayata geçirilmesi için alan incelemesi yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Sivas merkeze 24 kilometre mesafede bulunan Sıcak Çermik Kaplıcası'nda geçmişte vatandaşların önem verdiği ve kaplıcadaki canlılığı had safhaya çıkaracak çadır günlerine özlem duyduğunu biliyoruz. Bu anlamda turizm merkezi konumundaki çermiklerimizde incelemelerde bulunmak üzere başkan yardımcılarımız, Özbelsan Genel Müdürümüz ve ilgili müdürlerimizle birlikte alanımıza geldik. Tabii Sıcak Çermik Sivas'ta bir kültür, bu kültürü yaşatmak için üstümüze düşen ne görev varsa vatandaşlarımızın haklı taleplerini yerine getirmek için çalışmalarımızı, projelerimizi ona göre hazırlayacağız ve hayata geçireceğiz. Günümüzün gelişmeleriyle birlikte eski kültürü harmanlayarak bu alana bir proje hazırlığı içerisindeyiz. Örnek projelerimizi hazırladık. Ortak akılla ve istişareyle üzerinde çalışıp, memleketimiz için doğru adımları atacağız. Sıcak Çermik'e canlılık kazandırmak için bungalov evleri hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Günümüz şartlarında ve teknolojisinde altyapısını hazırlayarak, gereksinimlerini belirleyerek, doğal görüntümüzü bozmadan yapacağımız çalışmalarımız olacak" dedi.Seçim döneminde açıkladığı Altın Kale projesini hatırlatan Bilgin, "Bu konuyu Valimiz Salih Ayhan ile istişare ederek valiliğimiz koordinesinde projelendirildi. İl özel idaremizde Sıcak Çermik'e değer katacak Altın Kale projesinin çalışmalarına başladı. Önümüzdeki süreçte projelendirme çalışmalarını tamamlayıp, otel kültüründen ziyade eski çadır kültürünü de yaşatacak ama günümüz gelişmelerine ayak uyduracak şekilde doğaya uygun olarak, vereceğimiz karar doğrultusunda yeni tesislerimizi önümüzdeki yıl vatandaşlarımızın hizmetine açacağız" diye konuştu.SOĞUK ÇERMİK TATİL KÖYÜNE DÖNÜŞECEK

Ardından Soğuk Çermik Kaplıcası'nda incelemelerde bulunan Başkan Bilgin, bu bölgede konsept değişikliğine gidilerek, yeni projeyle bu alanın tatil köyüne dönüşeceğini söyledi. Kaplıcada bulunan sosyal tesis, park, bahçe ve havuz alanlarında incelemelerde bulunan Bilgin, kaplıcanın inanç turizm açısından da önemli olduğunu vurguladı. İncelemelerin ardından açıklama yapan Başkan Bilgin, kaplıca alanına pek çok küçük odalardan oluşan ancak bir ailenin tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceği doğayla uyumlu bungalov evlerin yapılacağını, güzel manzarasıyla keyif verici gölgelik alanlarla satranç tablaları, çeşmeler, çocuk oyun alanları gibi yardımcı elemanlarla desteklenecek mini bir tatil köyünün burada hayata geçirileceğini söyledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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