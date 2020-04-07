Sivas şeker pancarı üretiminde 6'ncı sırada
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sivas şeker pancarı üretiminde 6'ncı sırada - Haberler
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Konya, Sivas, Güncel

Sivas şeker pancarı üretiminde 6'ncı sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılında Türkiye'de üretilen şeker pancarı üretim miktarlarını il il açıkladı.

07.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:52
Sivas şeker pancarı üretiminde 6'ncı sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılında Türkiye'de üretilen şeker pancarı üretim miktarlarını il il açıkladı.

TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Türkiye'de geçtiğimiz yıl içerisinde 18 milyon 85 bin 529 ton şeker pancarı üretildi.

Nüfusunun önemli bir kısmı tarım ve hayvancılıkla geçinen Sivas, 2019 yılı verilerine göre şeker pancarı üretiminin en fazla olduğu 6'ncı il olarak kayıtlara geçti.

Lider Konya

Türkiye'de 2019 yılında en çok şeker pancarı üretilen il 5 milyon 647 bin 249 ton üretim ile Konya oldu. Konya'yı bir milyon 638 bin 941 ton ile Eskişehir, bir milyon 532 bin 100 ton ile Yozgat, 999 bin 247 ton ile Aksaray, 975 bin 120 ton ile Kayseri, 733 bin 352 ton ile Sivas, 654 bin 455 ton ile Afyonkarahisar, 652 bin ton ile Ankara, 574 bin 200 ton ile Tokat, 478 bin ton ile de Karaman izledi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Komşu tartışması 2 can aldı! Önce komşusuna sonra kendine kıydı Haberler
Komşu tartışması 2 can aldı! Önce komşusuna sonra kendine kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı
4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın...
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ateş Nisan Polis Açıklama
Şu an buradasınız: Sivas şeker pancarı üretiminde 6'ncı sırada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 15:50:56. #1.15#
title