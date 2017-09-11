Sivas - Şehit Polis Adnan Saka'nın Cenazesi Memleketi Sivas'a Getirildi

Şehit polis Adnan Saka'nın cenazesi memleketi Sivas'a getirildi (2)



"ŞEHİDİ 5 BİN KİŞİ UĞURLADI"



Van'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilen zırhlı araçta bulunan ve şehit olan polis memuru Adnan Saka'nın cenazesi 5 bin kişinin katıldığı törenle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Hastane morgundan alınan şehit Adnan Saka'nın cenazesi ilk olarak Kızılırmak Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirilerek burada helalil alındı. Yakınları bu sırada gözyaşlarını tutamadı.



"BU NASIL ACI ALLAHIM"



Babaevinde alınan helalliğin ardından Cenaze daha sonra törenin düzenleneceği Ulu Cami'ne getirildi. İkindi Namazı'na müteakiben kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin naaşı musallaya konulduktan sonra tabutun başına gelen şehidin kardeşi Kenan Saka tabuta uzun süre sarılarak, 'Bu nasıl acı Allah'ım. Gardaş bu bayrak bize emanet. Gardaş yıkılmadık gardaş' diye feryat etti. Şehidin babası İbrahim Saka ise 'Adnanım' diye gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından şehit polis memuru Adnan Saka Yukarı Tekke Mezarlığı Polis Şehitliği'ne defnedildi.