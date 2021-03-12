Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanlığına Fatih Deveci seçildi

Sivas Şehit Aileleri Derneği ve Gazileri Derneği Başkanlığına Fatih Deveci getirildi.

Deveci, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, yapılan olağan genel kurulda kendisine bu görevi layık gören şehit ailelerine teşekkür etti.

Dernek eski başkanı Mustafa Hızal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Deveci, "Şehit kardeşi olarak daha önce ailelerimizle iç içe çalışıyorduk. Ailelerimiz bunu gördü ve genel kurulda desteklerini sundular. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Şehit ailelerine daha iyi hizmet edebilmek adına bu göreve talip olduğunu belirten Deveci, "Ailelerimizin dertleriyle dertlenip, onların sorunlarının çözümü konusunda elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer