Sivas "Şehir Müzesi"ne kavuşuyor
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Sivas "Şehir Müzesi"ne kavuşuyor

Sivas 'Şehir Müzesi'ne kavuşuyor
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta tarihi valilik binasında oluşturulan "Şehir Müzesi" çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Sivas'ta tarihi valilik binasında oluşturulan "Şehir Müzesi" çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik binasının giriş ve bodrum katı, Şehir Müzesi olarak düzenleniyor. İl Özel İdaresi'nin katkılarıyla 2020 yılında proje ihalesi yapılan ve çalışmalarına başlanan Sivas Şehir Müzesi, tamamlandığında kentin tarihsel geçmişine ışık tutacak.

Vali Salih Ayhan, Şehir Müzesi projesine ilişkin incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, Sivas'ın müzeler şehri olması için azim ve kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

Sivas'ın kadim kültürü, potansiyeli ve değerleri ile önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Ayhan, "Sivas müzeler şehri olacak hedefiyle yola çıktık. 2 yıldır ilimizde 20'ye yakın müze kurulması için hummalı bir çalışma yürüttük ve meyvelerini almaya başladık. Bu müzelerin en başında da Sivas Şehir Müzesi gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın 2 bin yıllık tarihsel geçmişini, ekonomisini, sanayisini, tarımını ve yetiştirdiği değerleri kentin kalbinde yer alan müzede sergileyeceklerini anlatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Müzede imalatlar bitme aşamasına geldi. İnşallah temmuz ayında müzemizi açacağız. Müzede Sivas'ı anlatan camiler, geleneksel kültürü yansıtan materyaller, mutfak kültürü, şehrin yetiştirdiği şahsiyetler ve birçok eser yer alacak. Açıkçası müzede Sivas denildiği zaman akla ne geliyorsa o olacak. Burası bir şehrin özeti olacak."

Ayhan, vatandaşlara şehir müzesi için ellerinde bulunan tarihi ve kültürel materyalleri bağışlamaları çağrısında bulundu.

Sivas 'Şehir Müzesi'ne kavuşuyor
Sivas 'Şehir Müzesi'ne kavuşuyor
Sivas 'Şehir Müzesi'ne kavuşuyor
Sivas 'Şehir Müzesi'ne kavuşuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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