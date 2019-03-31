Sivas Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Sivas için sandığa giden vatandaşlar, Sivas Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi Ak Parti'den yana olmuştu. Peki, Sivas seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Sivas'ta kim önde? Sivas seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar

SİVAS 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Sivas Belediye Başkanlığı için; AK Parti'den Hilmi Bilgin, CHP adına Ali Akyıldız, DSP adına Recep Bozdağ, SP adına Melih Seçilmiş, MHP'den Memet Er yarışacak. Toplam 9 aday, Sivas Belediye Başkanlığı yarışında. Seçim yasaklarının kalkması ve sayım sonuçlarının sisteme girilmesi ile birlikte Sivas yerel seçim sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan anlık ve güncel olarak takip edebilirsiniz.

SİVAS YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SİVAS 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Sivas'ta seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Sivas Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'den Sami Aydın % 58,23 oy oranı ile olmuştu. BBP'den Doğan Ürgüp ise % 30,84 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP'den Gülümser Heper% 4,71 oy oranı ile 3. sırada, MHP adayı Kürşad Ergün % 3,77 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.

SİVAS İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Sivas belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Sivas Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.