SİVAS Satın aldığı arızalı araç değiştirilmeyince, böyle protesto etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SİVAS Satın aldığı arızalı araç değiştirilmeyince, böyle protesto etti

SİVAS Satın aldığı arızalı araç değiştirilmeyince, böyle protesto etti
06.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:10

Satın aldığı arızalı araç değiştirilmeyince, böyle protesto ettiSİVAS'ta halı yıkama dükkanı işleten İlyas Demir (47), 2 yıl önce 120 bin lira vererek sıfır kilometre yeni bir panelvan minibüs aldı.

Satın aldığı arızalı araç değiştirilmeyince, böyle protesto etti

SİVAS'ta halı yıkama dükkanı işleten İlyas Demir (47), 2 yıl önce 120 bin lira vererek sıfır kilometre yeni bir panelvan minibüs aldı. Ancak, iddiaya göre araç kısa süre sonra sürekli fren arızası vermeye başladı. Aracın değiştirilmesini talep eden fakat olumsuz cevap alan Demir, durumu protesto etmek için minibüsün gövdesini uyarı yazılarıyla donattı.

Sivas'ta, 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde 17 yıldır halı yıkama işi yapan İlyas Demir, 2018 yılının Aralık ayında işletmesinde halıların taşınmasında kullanmak için panelvan tipi minibüs aldı. 120 bin lira bedelle satın aldığı araç iddiaya göre 5 ay sonra çeşitli arızalar vermeye başladı. Fren sisteminde arıza meydana gelen araç, bir çok kez servise gittiği halde sorunu giderilemedi. İlyas Demir, 3 yıl sınırsız kilometre garantisi olan aracın başka bir araçla değiştirilmesini talep etti. Daha sonra firmanın genel merkezine değişim raporu yazıldı. Yazılan rapora ret cevabı geldi. Firma, iddiaya göre araca gerekli tamirin yapıldığını belirterek İlyas Demir'i geri gönderdi. Fren sistemi arızalı olan araca bir süre binmek zorunda kalan Demir, daha sonra kaza riski nedeniyle kullanmayı bıraktı. Aracının üzerine "Lütfen buraya dikkat. 2018 yılında sıfır aldığımız araç, garantisi olmasına rağmen arızası giderilmedi, değişim yapılmadı. Freni tutmayan araca binmek zorunda bırakıldık. Lütfen araç alırken daha dikkatli olmanızı tavsiye ederiz" uyarısını yazdırdı. Ayrıca sürekli arıza uyarısı veren gösterge panelinin görselini de aracın kasasına işletti. Herkesin görmesi için de aracını işletmesinin önünde sergilemeye başladı. Demir, mağduriyetinin giderilmesi için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

'MAĞDUR DURUMDAYIZ'

Aracın kendilerini mağdur ettiğini ve kullanmadığını belirten Demir, "Bu aracı 2018 yılında Sivas'taki bayiden aldım. Aracı kullandık, 5 ay sonra arıza vermeye başladı. Fren sisteminde kronik bir arıza olduğunu söylediler. Daha sonra servise götürdüm bir türlü yapamadılar. Biz de kendilerinden yeni araçla değiştirilmesini talep ettik. İlk başlarda olumlu yaklaştılar. Daha sonra kabul etmediler ve 'biz karışamayız' dediler. Biz de buna bu kadar para verip aldık. Çok mağdur durumdayız. Araç servise gidip 2-3 gün kalıyor ve bizim iş kaybımız oluyor. Devamlı fren arızası veriyor. Bu araç bize büyük sıkıntı oldu" dedi.

'BİR KAZA OLSA BAŞIMIZ YANACAK'

Aracın üzerine yazdıkları yazılarla diğer alıcıları da uyardıklarını belirten Demir, "Firmaya gidince kimse bizimle ilgilenmiyor. Bu yazıları yazdım. Şu an kullanılmıyor. Aracın şu an fren sistemi yok. Bir kaza olsa başımız yanacak. Bu yazıları görenler de gelip resim çektiriyor. Hatta bana 'biz de bu firmadan alacaktık, ama almayız' diyorlar. Gerekli yerlere başvurumuzu yaptık. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurumuzu yaptık. Ayrıca koronavirüs nedeniyle mahkemeye başvurumuzu yapamadık. Ama en kısa zamanda adli makamlarda da hakkımızı arayacağız" diye konuştu.

SİVAS Satın aldığı arızalı araç değiştirilmeyince, böyle protesto etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Haberler
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Son dakika: Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor Haberler
Son dakika: Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu Haberler
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır
Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Pınar Altuğ Nur Yerlitaş Bülent Ersoy
Spor Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: SİVAS Satın aldığı arızalı araç değiştirilmeyince, böyle protesto etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 12:50:49. #1.14#
title