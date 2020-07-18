SİVAS Sarısuvat Kanyonu'nda 8 kilometrelik doğa yürüyüşü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SİVAS Sarısuvat Kanyonu'nda 8 kilometrelik doğa yürüyüşü

Sarısuvat Kanyonu'nda 8 kilometrelik doğa yürüyüşüSİVAS'ın Doğanşar ilçesinde doğal güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan Sarısuvat Kanyonu'nun doğa turizmine kazandırılması amacıyla yürüyüş düzenlendi.

SİVAS Sarısuvat Kanyonu'nda 8 kilometrelik doğa yürüyüşü
18.07.2020 19:10 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:13

Sarısuvat Kanyonu'nda 8 kilometrelik doğa yürüyüşü

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde doğal güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan Sarısuvat Kanyonu'nun doğa turizmine kazandırılması amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Doğanşar Kaymakamlığı tarafından ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve yılın her mevsiminde oluşan doğal güzelliğiyle görenlerin kendisine hayran bırakan Sarısuvat Kanyonu'nun doğa yürüyüşü düzenlendi. İlçe Kaymakamı Onur Aykaç tarafından kanyonun tanıtımı için Sivas Doğa Spor Kulübü üyeleri ilçeye davet edildi. Kulüp üyeleri, Kaymakam Onur Aykaç ile birlikte kanyonda 8 kilometrelik yürüyüş yaptı. Kulüp üyeleri yürüyüşün ardından doğası, iklimi ve coğrafyasıyla doğa turizmine kazandırılması için çalışma başlatılan Sarısuvat Kanyonu'nun zirvesinde Türk bayrağı açtı. Kanyonun eşsiz manzarası drone ile havadan da görüntülendi.

İlçe Kaymakamı Onur Aykaç yapılan çalışma hakkında bilgi vererek, "Doğanşar ilçemiz doğa sporları açısından tabiatıyla eşsiz bir güzelliğe sahip ilçemizde doğa sporlarını öne çıkarmak ve doğa sporlarını ilçemize kazandırmak için her hafta farklı bir doğa sporu yaparak güzergah çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Bu hafta da doğa yürüyüşü etkinliğimizde sporcularımızla bir araya geldik. İlçe merkezimize 5 dakikalık mesafede bulunan Sarısuvat Kanyonu'nun derinliklerinde keşfedilmemiş yerleri görme imkanı bulduk" dedi.

Doğa Spor Kulübü üyesi Zeki Söylemez (57) ise, "Yaklaşık 20 yıldır dağcılık, doğa sporları ve kampçılık faaliyeti yapıyoruz. Türkiye'nin bir çok dağına tırmandık, doğa yürüyüşleri ve kamp yaptık. Sarısuvat vadisini geziyoruz. Gerçekten çok güzel ve bakir bir yer 2 yıl önce buranın keşfini yapmıştık. Çeşitli rotalarını çıkarmıştık. Kaymakam beyin daveti ile geldik. Çok güzel bir faaliyet yaptık. Kayalık bölgelere tırmandık. Bayrağımızı açtık. Tüm doğaseverleri buraya davet ediyorum" diye konuştu.

Yürüyüşe katılan Barış Çirci (31) de,"Uzun süredir sosyal medyada içerik üretiyorum. Dağcılık, kamp ve doğa yürüyüşleri yapıyorum. Türkiye'nin dört bir tarafını gezerek tanıyorum. Sarısuvat Kanyonu'nda yürüyüş rotalarını belirledikten sonra sarp kayalıkların zirvesine çıkıp manzarasını izledik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı Magazin
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı Yaşam
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı Magazin
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 3. Sayfa
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında...
Nişantaşı'nda turist kadının çantasını çalan hırsız, yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı 3. Sayfa
Nişantaşı'nda turist kadının çantasını çalan hırsız, yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım
Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım
Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Bilim insanları 100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteriyi tesadüf eseri buldu
Bilim insanları 100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteriyi tesadüf eseri buldu
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanlarına saldıran şahıs için 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanlarına saldıran şahıs için 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Son Dakika: Yerli otomobil fabrikasının temeli atılıyor
Son Dakika: Yerli otomobil fabrikasının temeli atılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Celal Adan Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ozan Güven Selçuk Yöntem Seyfi Dursunoğlu Erkan Kolçak Köstendil
Spor İrfan Buz Fatih Terim Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Anne Asker Çocuk Bakan
Şu an buradasınız: SİVAS Sarısuvat Kanyonu'nda 8 kilometrelik doğa yürüyüşü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 19:17:28. #1.15#
title