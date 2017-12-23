Sivas Şarampole Devrilen Otomobildeki Jandarma Astsubay Yaşamını Yitirdi

Şarampole devrilen otomobildeki jandarma astsubay yaşamını yitirdi



SİVAS'ta kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu Jandarma Astsubay Davut Karaşın(32) hayatını kaybetti. Eşi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Kaza saat 11.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu 29'uncu kilometredeki Sıcak Çermik Kaplıcası yakınlarında meydana geldi. Siirt'in Pervari ilçesinde görevli Jandarma Astsubay Davut Karaşın yönetimindeki 52 LP 645 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karaşın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yanında bulunan eşi Özlem Karaşın ise yaralandı. Yaralı Karaşın ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma Astsubay Davut Karaşın'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.