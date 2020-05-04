Sivas- Samsun demiryolu, hizmete açıldı
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Sivas- Samsun demiryolu, hizmete açıldı

Sivas- Samsun demiryolu, hizmete açıldı
04.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:48

Türkiye'nin ilk demir yolu hatlarından birisi olan Sivas-Samsun demir yolu yaklaşık 5 yıl süren modernize çalışmalarının ardından hizmete açıldı.

Türkiye'nin ilk demir yolu hatlarından birisi olan Sivas-Samsun demir yolu yaklaşık 5 yıl süren modernize çalışmalarının ardından hizmete açıldı.

Türkiye'nin ilk demir yolu hatlarından birisi olan ve 1932 yılında hizmete açılan Samsun-Sivas Kalın demir yolu hattı 83 yıl hizmet verdikten sonra 29 Eylül 2015'te modernize edilmek amacıyla ulaşıma kapanmıştı. Proje kapsamında 378 kilometre hattın tüm alt ve üst yapısı yenilenerek Avrupa Birliği standartlarında sinyal sistemi yapıldı. Yaklaşık 5 yıl süren çalışmaların ardından geçtiğimiz aylarda başlayan test sürüşü 1 Mayıs'ta sona ermişti. Hattın kullanılabilirliğinin test edilmesinin ardından ilk yük treni bu gün Sivas'tan törenle Samsun'a yola çıktı. Uğurlama törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan TCDD 4'üncü Bölge Müdürü Ali Karabey ve il protokolü katıldı. Sivas'tan Samsun'a çıkan yük treninin sevkini Vali Ayhan gerçekleştirdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Vali Ayhan, "Malumunuz küresel bir salgın var. Onunla mücadele edilmektedir. Ancak hayat devam ediyor. Üretim şartları hızlı bir şekilde işliyor. İnşallah belki de yakın bir zamanda bu daha da hızlanacak. Bunun bir somut göstergelerinden birine birlikte inşallah şahit olacağız. 2015 yılında bu hat bakıma alındı. 5 yıldır çok hummalı yoğun bir çalışma yapılmaktadır. Bugün itibariyle de ticari seferlere başlıyoruz. Bu hat hakikaten gerek ticari anlamda olsun, gerek sosyal anlamda olsun çok büyük kazanımları var. Bu hat hem doğu hemde güney aksa giden bir hat olması nedeniyle Karadeniz'e bağlantı noktasında çok güçlü bir işlev görmektedir. Bu proje yaklaşık olarak Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler içerisinde hibe oranı en yüksek projedir. Yani 350 milyon euroluk bir projedir. Baktığımız zaman rakam gerçekten ürkütücü rakamdır. Projenin maliyetine baktığımız zaman büyük bir proje olduğu aşikardır. Bu proje 378 kilometre alt yapı ve üst yapıları tamamen yenilenmiştir. Sinyalizasyon, köprüler, menfezler, tarihi köprüler hepsi yenilenmiştir. Yaklaşık 78 köprünün 38 tanesi tamamen yenilenmiştir. 40 tanesinin ise restorasyonu yapılmıştır. Ayrıca 1054 menfez yapılmıştır. Sivas biliyorsunuz tren hatları güzergahı açısından çok kavşak bir noktadır. İnşallah yakın zaman da da aynısını Yüksek Hızlı Tren'de de güzel bir törenle onuda aynı heyecanla açarak Sivas belki de tarihinin en büyük açılışlarını gerçekleştirmiş olacak. Şimdi bu trenimiz ilk seferine başlıyor. Turhal'dan yük almaya gidiyor. Hedef yıllık 3 milyon ton yük taşınması beklenmektedir. Bu da hem taşımacılıkta olağanüstü bir rakam olduğunu özellikle ifade ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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