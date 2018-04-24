Sivas Sağlanan Teşvik ve Hibeler

Sivas Valisi Davut Gül, Sivas'ın yeni projelerle güçleneceğini söyledi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğünü ziyaret eden Gül, kurumun çalışmaları ve devam eden projeler hakkında TKDK İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç'ten bilgi aldı.

Sivas'ta hiçbir projenin diğerinin, hiçbir ilçenin başka bir ilçenin rakibi olmadığını ifade eden Gül, "Bütün projeler Türkiye'de bir havuza giriyor, dolayısıyla iyi proje finansmanını buluyor. Sivas'a tahsis edilen bir para yok. Sivas'tan ne kadar iyi proje çıkarsa Sivas toplam bütçeden o kadar fazla yararlanma şansı yakalar." dedi.

Gül, TKDK projelerinin yatırımcıyı cesaretlendirdiğini de dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu sene 58 milyon liralık proje bütçesi var, bunun 36 milyon lirası hibe. Sivas, şimdiye kadar 154 milyon lira teşvik aldı, devam eden 36 milyonu koyduğumuzda 190 milyon liralık hibe verildi. Kimisi arıcılık yapıyor, kimisi otelcilik yapıyor, kimi süt işleme ve üretim tesisi, kimisi de besicilik yapıyor. Çalışmalar bundan sonra da devam edecek, bu güzel örnekler görüldüğü müddetçe yeni projeler artacak. Sivas yeni projelerle güçlenecek." dedi.

Genç de kurumun tanıtımını yaptıktan sonra kısa ve uzun vadede yapılması planlanan çalışmalar ve IPARD programları hakkında bilgi verdi.

IPARD 1 programı kapsamında Sivas'ın 42 il arasında proje sayısında 2. sırada yer aldığını aktaran Genç, IPARD hibeleriyle bin 721 yeni istihdam sağlandığını belirtti.

Genç ayrıca, 355 traktör ve 17 bin 116 adet kovanı için de hibe desteği sağlandığını sözlerine ekledi.