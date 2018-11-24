Sivas Robinho'dan 'Öğretmenler Günü' Mesajı

Robinho'dan 'Öğretmenler günü' mesajı

SİVAS'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen programla kutlandı. Demir Grup SivassporluRobinho da çektiği video ile öğretmenler gününü kutladı.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa Vali Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, il protokolü ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Fen Lisesi tarafından düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Öğretmen' adlı kısa film gösteriminin ardından emekli öğretmenler adına Turan Görgülü, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğretmenler ve öğrencilerde oluşan koronun çeşitli türküler seslendirdiği programda öğrenciler tarafından da halk oyunları gösterileri sunuldu. Sivaslı aşıklar da öğretmenler günü ile ilgili yaptığı atışmalar büyük beğeni aldı.

ROBİNHO'DAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'n Brezilyalı yıldızı Robinho da öğretmenler gününü kutladı. Robinho çektiği videoda 'Öğretmenler günü kutlu olsun Sivas' sözleriyle öğretmenler gününü kutladı.