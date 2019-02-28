Sivas Rektör Yıldız'dan 'Motif' Açıklaması

Rektör Yıldız'dan 'motif' açıklaması

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi(CÜ) Rektörü Prof.Dr. Alim Yıldız, üniversitede kullanılan motiflerin Selçuklu dönemine ait olduğunu ve günümüzde de bir çok yerde kullanıldığını belirterek, farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, bir internet sitesinde Cumhuriyet Üniversitesinin yenilediği giriş kapısı için kullanılan motiflerin benzerinin, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ABD'deki evinde de bulunduğu yönünde yapılan haberle ilgili basın toplantısı düzenledi.

İslam medeniyetinin ulaştığı noktalarda çeşitli şekillerde medeniyetin unsurlarının işlendiğini ve bunların bu gün hala yaşadığını ifade eden CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Anadolu'nun kapılarının İslam'a açılmasından sonra bizim yaptığımız eserler var; camiler, medreseler, köprüler, hanlar, kervansaraylar. Ecdadımız fethetmiş olduğu bu topraklarda mühürlerini vurmuşlardır. Bazen bir taşa, bazen bir ahşaba, bazen de tezhip motiflerle bunu kullanmışlardır. Selçuklu motifleri 8'li, 10'lu, 12'li yıldızlar şeklindedir. Bunların her birinin farklı farklı anlamları vardır dedi.

Selçuklu şehri Sivas'ta ve Üniversitede de Selçuklu Yıldızı'nın önemli bir simge olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alim Yıldız, Emeviler Döneminden itibaren görülmeye başlayan eserlerde gördüğümüz bu motifler Türklerde daha çok kullanılmıştır. Bizim habere konu olan kapımız Recep Tayyip Erdoğan Kapısı. Orada bizim kullandığımız simge 'Hayat Ağacı' motifi, Üniversitemizin duvarında da asılıdır. Sivas tarih boyunca Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetin önemli bir şehri. Cumhuriyetin 50'nci yılı münasebetiyle kurulmuş bir üniversiteyiz. Logomuzda her 10 yılı temsil eden 5 tane hilal konulmuş ve içinde de yıldız vardı. Biz de üzerine Selçuklu yıldızını getirdik. Ayrıca Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyeti temsil eden 3 tane kapı yaptık. Bizim kullandığımız motif Selçuklu motifi. Bir diğer şey duvarlarda kullandığımız motifler. Divriği Ulu Cami'de kullanılan motif birebir aynıdır. Bursa Ulu Cami'sinin minberi, Konya Karatay Medresesi'nin çinileri Selçuklu eseri birebir aynıdır. Konya Alaeddin Camisi'nin minberi ahşaba işlenmiştir. Yine Konya'da taş minberine işlenmiş şekil. Divriği Ulu Cami ile ilgili biliyorsunuz bir çalışma yapılmıştı, orada da renklendirilmiş hali vardır. Biraz daha günümüze gelelim Kayseri Ticaret Odası'nın kullandığı logo, Bursa Uludağ Üniversitesinin kullandığı logo, son olarak Sivas'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanında kullanılan motifler aynıdır diye konuştu.

'HUKUKİ İŞLEM BAŞLATTIK'

Üniversite hakkında olumsuz algı oluşturmak amacıyla bu tür haberlerin yapıldığını belirten Prof. Dr. Yıldız, Ecdadımızın tarih boyunca eserlere işlemiş olduğu bu motifler maalesef birine mal edilmeye çalışılıyor. Şöyle düşünün, FETÖ'nün yanında Kuran-ı Kerim de var, o zaman Kuran okumayacak mıyız. Mantıkta bir şey vardır, kıyas metodu. Kıyas metotlarından bir tanesine de safsata denilir. Bu haberi yapanlar FETÖ'nün propagandasını yapıyorlar. Bir şekilde gündeme getiriyorlar. Tarihi bir motifi bu şekilde gündeme getirmelerini de ben anlamıyorum. Acaba hangi millette tarihini, kültürünü bilmeyen gazeteci vardır diye de şaşırıyorum. Bu haberle ilgili bugün itibariyle de hukuki işleme başladık ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA