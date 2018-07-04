Sivas Rejimi Protesto İçin, İsveç'ten İran'a Yürüyor Hd

Rejimi protesto için, İsveç'ten İran'a yürüyor

İSVEÇ'te yaşayan İran uyruklu Kamran Ghaderi (47), rejimi protesto etmek için 1 yıl önce başlattığı yürüyüşle İran'a gidiyor.

33 yıl önce yaşadığı sıkıntılardan dolayı ailesi ile birlikte İran'dan İsveç'e göç eden evli, bedensel engelli öğretmeni Kamran Ghaderi, İran'daki baskıcı molla rejimini protesto etmek için bir yıl önce İsveç'ten yürüyüşe geçti. Birçok ülkeyi yürüyerek geçen Ghaderi, Sivas'a ulaştı. Üç tekerlekli el arabasına astığı İran Krallığına ait bayrakla yürüyen Ghaderi, tüm ihtiyaçlarını bu araçta taşıdıklarıyla sağlıyor. Telefonundan da sürekli canlı yayın yapan Kamran, enerji ihtiyacını da yanında taşıdığı güneş enerji panelleriyle karşılıyor. Günlük 8-9 saat yürüyen Ghaderi, geceleri ise yanında taşıdığı çadırı akaryakıt istasyonlarına kurarak konaklıyor. Ghaderi, 3 ay sonra İran'a ulaşarak yürüyüşünü sonlandırmayı planlıyor.

Yolculuğu boyunca bir sıkıntı yaşamadığını ve Türkiye'nin çok güzel olduğunu söyleyen Ghaderi İsveç'ten yürüyüşe geçtim. İran'a yürüyorum. Şimdi Sivas'tayım. İran'daki diktatör rejimi protesto için yürüyorum. Şimdiye kadar Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, İtalya, Yunanistan'ı geçtim. Edirne üzerinden, İstanbul, Ankara ve şimdi Sivas'tayım. 11-12 aydır yürüyorum. Çadırla, petrol istasyonlarında kalıyorum. Marketlerden, restoranlardan yemek alıyorum. Türkiye güzel, Türkiye'de insan çok güzel dedi.