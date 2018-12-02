Sivas Protokolü Engelliler ile Halı Sahada Buluştu

Sivas'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla protokol üyeleri ile engelliler halı sahada bir araya gelerek dostluk maçı yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kentteki bir halı sahada Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen dostluk maçında il protokolü ile engelliler bir araya geldi. Maçta Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Er Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekteri Mehmet Nebi Kaya ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan yer aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı maçta dostluk kazandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerle böyle bir etkinlikte bir araya gelmek istediklerini belirterek,"Farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. 3 Aralık'ın anlamı, manası engelli kardeşlerimiz için farkındalık oluşturmak, mevcut sosyal hayatlarının daha da iyileştirilmesi noktasında bazı konuları hatırlatabilmektir. Önemli olan fiziki engeli değil, zihinsel engelli ortadan kaldırabilmektir. Engellilerimiz Allah'a ve bize emanettir. Yarın herkesin böyle bir pozisyonu düşebileceğini unutmadan bu konuda daha hassas daha dikkatli olmak lazım. Kardeşlerimizle ter dökeceğiz. Onların üzüntüleri varsa üzüleceğiz, sevinçlerini de paylaşacağız" dedi. - SİVAS