SİVAS Polisten minik Erva'ya doğum günü sürprizi

Polisten minik Erva'ya doğum günü sürpriziSİVAS'ın İmranlı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Erva Akpunar'ın (4) doğum gününü polis ekipleri pastayla kutladı.

Polisten minik Erva'ya doğum günü sürprizi

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Erva Akpunar'ın (4) doğum gününü polis ekipleri pastayla kutladı.

İmranlı'da yaşayan Kenan-Semra Akpunar çifti küçük çocukları Erva'nın doğum gününde İmranlı Vefa Sosyal Destek hattını aradı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan kızları Erva Akpunar'ın doğum günü olduğunu iletti. Bunun üzerine harekete geçen İmranlı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, pasta alarak küçük Erva'nın evine gitti. Kapıyı açan Erva, polislerin pastalı sürpriziyle karşılaştı. Sürpriz karşısında şaşıran küçük kız, doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfledi. Akpunar ailesi Erva'ya sürpriz yapan polis memurlarına teşekkür etti.

Kaynak: DHA