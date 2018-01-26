Sivas Pazarcılar Esnaf Odası Genel Kurulu

Sivas Pazarcılar Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda Adem Argın yeniden başkan seçildi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, divan başkanlığını SESOB Başkan Vekili Ali Kılıç yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kılıç, Argın'a çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra 4 yıllık görev süresince yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Argın, her zaman pazarcı esnafının hizmetinde olduğunu, mevcut pazar yerlerinin daha modern hale getirilmesi için gayret gösterdiğini belirtti.

Her üyesinin kardeşi olduğunu ve sorunlarıyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Argın, şöyle konuştu:

"Her üyemizin sorununu kendi sorunumuz gibi gördük. Haklı olduğumuz hiçbir konuda geri adım atmadım. Sizlerin menfaatini ön planda tutarak, kanunlar çerçevesinde, saygı ve hoşgörüyle haklarımızı aradık. Pazarcı esnafını zor durumda bırakan marketlere karşı tepkimizi ortaya koyarak esnafımızın sesini duyurmaya çalıştık. Pazarcı esnaflarımızın görev yaptıkları pazar yerlerinin ayarlanması yapılmış, tezgahlar belirlenmiştir. Kapalı pazar yerlerinin aydınlatılması sağlanmıştır."

Argın, pazarcı esnafına ve odaya yaptığı hizmetlerden dolayı SESOB Başkanı Beşir Köksal'a plaket verdi.

Tek listeyle gidilen seçimde Adem Argın, yeniden başkan seçildi.

Pazarcılar Esnaf Odası yönetimi, Serkan Kuzgun, Murat Kurt, Hakan Arıkan, Sinan Doğan, Zekeriya Gedik ve Fehmi Arkat'tan oluştu.

Denetim Kuruluna ise Serdar Topbaş, Mustafa Toprak ve Turgut Yaraşır seçildi.