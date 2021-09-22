'Sivas pastırması' için coğrafi işaret başvurusu yapıldı - Haberler
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"Sivas pastırması" için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, lezzetini kentte üretilen büyükbaş hayvan etinden, tuzu ve çemeninden alan "Sivas pastırması" için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, lezzetini kentte üretilen büyükbaş hayvan etinden, tuzu ve çemeninden alan "Sivas pastırması" için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

Hastaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Sivas pastırması"nı markalaştırmak için harekete geçtiklerini belirtti.

Tescilin alınmasının ardından pastırmayı belli standartlara göre üreteceklerini kaydeden Hastaoğlu, "Kentimizin sahip olduğu değerlerden biri de Sivas mutfağıdır. Zengin mutfağı ve özgün yemekleriyle Sivas bir gastronomi şehri olmaya adaydır. Bu konu odağında çalışmalar da devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvurunun değerlendirme aşamasında olduğunu belirten Hastaoğlu, "Sivas pastırması, kentimizde yetiştirilmiş sağlıklı ve 2 yaşını doldurmuş danalardan elde edilen karkas etinin Sivas kaya tuzuyla tuzlanıp kurutulması ve acı toz biber, ince öğütülmüş pastırmalık çemen ve sarımsakla kaplanmasıyla üretilir. Üretiminde kullanılmasına izin verilen maddelerin dışındaki her türlü madde, yabancı madde olarak değerlendirilmekte ve kullanılmamaktadır." bilgisini verdi.

Hastaoğlu, özellikle merkeze bağlı Kızılca köyünün Türkiye'nin birçok yerine pastırma ustası yetiştirdiğine dikkati çekti.

Sivas'a özgü pastırmanın doğal hava şartlarına sadık kalınarak üretildiğini vurgulayan Hastaoğlu, şunları kaydetti:

"Pastırmalık et blokları kısa sürede ve klimalı odalarda değil, uzun süre doğal hava akımı altında kurutulmaktadır. Üretim süreci hava şartlarına bağlı olarak en az 15 gün sürmektedir. Üretiminde kullanılan çemen unu da pastırmamızda farklılık göstermektedir. Kullanılan çemen, pastırma için öğütülen özel bir çemendir. Diğer pastırmalarda kalın çemen kullanılırken Sivas pastırmasında ince öğütülmüş çemen kullanılmaktadır. Kullandığımız kaynak tuzu da partikül büyüklüğü ve mineral madde içeriği açısından çok zengindir."

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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