SİVAS Park halindeyken aniden alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi Park halindeyken aniden alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldiSİVAS'ta park halindeyken aniden alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Park halindeyken aniden alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi

SİVAS'ta park halindeyken aniden alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde saat 10.30 sıralarında çıktı. Park halindeki 58 NY 347 plakalı otomobiline binen sürücü Osman Yalman (82), otomobilini çalıştıramayınca cadde üzerinden geçen birinden yardım istedi. Yardıma gelen kişi, otomobili çalıştırdığı esnada motor kısmından aniden alevler yükselmeye başladı. Otomobilin yandığını gören çevredeki esnaflar, iş yerlerinde bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ederek söndürdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilin aniden yandığını söyleyen Osman Yalman, "Aracı benzinle çalıştıramadık. Çalışınca da aniden alev aldı. Daha önce böyle bir arıza vermedi. Birden motor kısmından alev çıktı" dedi.

Motor kısmı tamamen yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA