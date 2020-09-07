SİVAS Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' ziyaretçilerini bekliyor
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SİVAS Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' ziyaretçilerini bekliyor

Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' ziyaretçilerini bekliyorSİVAS'ta, Sıcak Çermik Kaplıcası bölgesine Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli bir benzerinin oluşturulduğu Altınkale projesi tamamlandı.

07.09.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:07

Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' ziyaretçilerini bekliyor

SİVAS'ta, Sıcak Çermik Kaplıcası bölgesine Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli bir benzerinin oluşturulduğu Altınkale projesi tamamlandı. Kaplıca suyundaki kükürtün tortulaşması sağlanarak oluşturulan projede Pamukkale'deki gibi basamaklı havuzlar yer alıyor. Denizli'de bulunan Pamukkale travertenlerinin bir benzeri Sivas'a yapıldı. İl merkezine 31 kilometre mesafede bulunan Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesinde, Pamukkale'ye kardeş olarak hazırlanan Altınkale projesi tamamlandı. Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de Altınkale ismi verilen projede, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzlar yer alıyor. Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan projenin, turizm açısından kente değer katması bekleniyor. Proje içerisinde peyzaj, rekreasyon alanları, geleneksel çadır projesi, yöresel ürünler pazarı da yer alıyor. Altınkale'ye gelenler havuzlara girerek suyun doğal sıcaklığı ve şifasından faydalanıyor.

Sıcak Çermik Kaplıcalarındaki uygulamaları yerinde inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Altınkale'yi ziyaret etti.

'15 GÜN SONRA AÇILIŞINI YAPIYORUZ'

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, "Sivas'ın marka değerlerine yeni bir marka eklenmek için büyük bir gayretle özveriyle bir eser ortaya çıkarılmış. Bu eseri ortaya çıkaran, katkıda bulunan, Sivas'a kazandıran Valimize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra Sivas'ın bir güzelliği de aklımıza nakşetsin denildiğinde ilk akla gelecek yer burası olacaktır. 15 gün sonra inşallah açılışını yapıyoruz" dedi.

Bölgeye piknik yapmaya gelen vatandaşlar ise havuzların tadını çıkarıyor. Suya giren vatandaşlar keyifli anlar geçirdiklerini söyledi.

SİVAS Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: DHA

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