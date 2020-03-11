Sivas ÖZBELSAN'da toplu sözleşme imzalandı Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ÖZBELSAN şirketi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ilk defa toplu sözleşme imzalandı.

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ÖZBELSAN şirketi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ilk defa toplu sözleşme imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yapamayacakları hiçbir işin sözünü vermediklerini belirtti.

ÖZBELSAN personelinin mesai talebi olduğunu ve bu konuda çalışmalar sürdürdüklerini aktaran Bilgin, "Yine bu dönemde sendika ziyaretinde işçi, arkadaşların ev talebi vardı. Bu konuda da çalışmalara başladık, Milli Emlak'tan arsa konusunda talebimizi ilettik, önümüzdeki birkaç ay içerisinde arsa sorununu çözerek, gerekli adımları atarak bu dönem verdiğimiz sözü yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

İmzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Bilgin, şunları kaydetti:

"Temel amacımız işçilerimizin kendini güvende hissettiği, 'iyi ki Sivas Belediyesinde çalışıyorum, iyi ki ÖZBELSAN'da çalışıyorum' diyebileceği bir sözleşmeyi imzalamak, bunu da başardık. ÖZBELSAN işçileri arasındaki gelir adaletsizliğini gidererek sosyal yardımlarda ciddi iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca yine bir ilke imza atılarak işçinin çalıştığı birim ve görevine göre de ek pirim uygulaması getirildi."

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da ÖZBELSAN'da imzalanan toplu iş sözleşmesinin gelecek dönemde yapılacak sözleşmelere örnek teşkil edeceğini vurgulayarak, "ÖZBELSAN'da arzu ettiğimiz bir sözleşmeyi masada gerçekleştirmek için çok çaba sarf ettik. Belediyenin kaynakları arttıkça ÖZBELSAN çalışanlarının kazanımları daha da artacak. Önümüzdeki yıllarda belediyenin tüm hizmetleri ÖZBELSAN üzerinden yürüyecek." açıklamasında bulundu.



Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kaynak: AA