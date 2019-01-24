Sivas Öykü Arin İçin Kök Hücre Bağışında Bulundular

Öykü Arin için kök hücre bağışında bulundular

Sivas Demokrasi Platformu üyeleri, İzmir'de lösemi teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Kızılay Kan Merkezine giderek kök hücre bağışında bulundu.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde 2018 yılının Kasım ayında Lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli olması gereken 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Sivas Demokrasi Platformu üyeleri kök hücre bağışında bulundu. Sivas Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Mustafa Akyol, lösemi hastalarına umut olmak için kök hücre bağışında bulunduklarını söyledi. Akyol İzmir'de lösemi teşhisi konulan, ilik nakli olması gereken ve tedavisine devam edilen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için henüz uygun donör bulunamamıştır. İlik nakli için bekleyen insanlarımızın çoğunluğunun çocuk yaşta olması ise ülkemiz açısından daha da düşündürücüdür. Nüfusumuzun 80 milyonla ifade edildiği bir dönemde ne yazık ki kök hücre bağışındaki sayının azlığı bizleri toplum olarak üzmektedir. Bizler Sivas Demokrasi Platformu bileşenleri olarak insanlarımızın barış, kardeşlik, demokrasi ve insan haklarının hakim olduğu bir dünyayı savunurken aynı zamanda insanların yaşam hakkına hep sahip çıktık. Bugün de hayata umutla bakmak isteyen binlerce hasta için hayallerinin gerçekleşmesine bir nebze olsun katkı sunmak amacıyla donör olduk. Öykü Arin ve diğer tüm lösemililer için umut olmaya çalışacağız dedi.

Açıklamanın ardından platform üyeleri Kızılıay Kan Merkezi'ne giderek kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Kaynak: DHA