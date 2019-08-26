Sivas otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü 3 yaralı

26.08.2019 15:35

Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü 3 yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.

Kaza öğle saatlerinde ilçe girişi kavşağında meydana geldi. Kayseri'den Sivas istikametine giden Ömer Faruk Kılıç (30) yönetimindeki 34 LN 4276 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkan plakası olmayan Karani Topaç (61) yönetimindeki traktöre çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada her iki sürücü ile birlikte otomobil içerisinde bulunan İzel Kılıç yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan traktör sürücüsü Topaç ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA