Sivas Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Sivas'ta kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, 13.00 sıralarında Dört Eylül Mahallesi Dikimevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Meryem A. (47) idaresindeki 58 NN 684 plakalı otomobil ile bir yemek firmasında kuryelik yapan Yakup Ç.'nin(23) kullandığı 39 TR 211 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yakup Ç. motosikletten savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Yakup Ç. ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yakup Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Meryem A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Osman Günay, aynı yerde sık sık kaza yaşandığını, kasis konulması için başvuruda bulunduklarını ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA