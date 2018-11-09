Sivas Otomobilin Yakıt Tankından 17 Kilogram Eroin Çıktı
Otomobilin yakıt tankından 17 kilogram eroin çıktıSivas'ta polis ekiplerince alınan istihbari bilgi üzerine durdurulan bir otomobilin yakıt tankına gizlenen 17 kilogram eroini narkotik dedektör köpeği Kurt buldu.
Otomobilin yakıt tankından 17 kilogram eroin çıktı
Sivas'ta polis ekiplerince alınan istihbari bilgi üzerine durdurulan bir otomobilin yakıt tankına gizlenen 17 kilogram eroini narkotik dedektör köpeği Kurt buldu.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Sivas-Erzincan karayolunun Erzincan uygulama noktasında Serhat K. yönetimindeki 06 HC 0452 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde detaylı arama yapan polisler, narkotik dedektör köpeği 'Kurtun tepki vermesi üzerine, LPG tankına gizlenmiş 17 kilogram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü ile araçtaki Yakup K'nın İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.