Sivas Otomobilin Üzerine Apartmandan Beton Parçası Düştü

Otomobilin üzerine apartmandan beton parçası düştü

Sivas'ta 6 katlı bir apartmanın yüzeyinden kopan beton parçası, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.

Olay saat 17.30 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi, Saraybosna Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın en üst katından kopan beton sıva parçası, apartmanın önünde park halinde olan Çetin Çakmak'a ait 58 AAF 382 plakalı otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar meydana gelirken, içerisinde kimsenin olmaması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Beton parçasının düştüğü sırada kaldırımdan geçen ve panik atak problemi bulunan Altun K.(62) ise rahatsızlanınca ambulansla tedbir amaçlı Numune Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA