Sivas Otomobilin Çarptığı Yavru Domuz Telef Oldu
Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde otomobilin çarptığı yavru domuz telef oldu.
Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde otomobilin çarptığı yavru domuz telef oldu.
Kaza, 18.00 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde, 4 Eylül Kültür Merkezi inşaatı önünde meydana geldi. Tıbbi ilaç mümessili Ömer Albayrak'ın (30) kullandığı 34 AIY 546 plakalı otomobil, aniden yola çıkan domuz yavrusuna çarptı. Yolun kenarına savrulan yavru domuz telef oldu. Otomobilde hasar oluşurken, sürücü Albayrak kazayı yara almadan atlattı. Yavru domuzun, üniversite yakınlarındaki Kardeşler Ormanı'ndan kampüse indiği sanılıyor.