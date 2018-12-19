Sivas Otomobilin Çarptığı Liseli Yaralandı

Sivas'ta yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi E.A.(16), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde yaşandı. H.U. yönetimindeki 58 NT 871 plakalı otomobil, bulvarda seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Rıfat Paşa Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi E.A'ya çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.A., ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesinde tedaviye alındı. E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA