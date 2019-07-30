SİVAS OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

SİVAS'ta kamyonet ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 30'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ayhan Çetinbaş (44) idaresindeki 58 TU 157 plakalı otomobil ile Yakup Yıldız idaresindeki 58 DP 680 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Çetinbaş araç içerisinde sıkıştı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık, polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Çakırbey itfaiye ekiplerinin 20 dakika süren çalışmasıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA