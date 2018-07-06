Sivas Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Şarkışla ilçesi, Elmalı köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Şarkışla'ya giden Mehmet Karadeniz (48) yönetimindeki 58 FF 024 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tarlaya uçarak ters dönen araç içinde sıkışan sürücü Mehmet Karadeniz olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki Münevver(43) ve Makbule Karadeniz(22) ise yaralandı. Otomobil içinde sıkışan yaralılar itfaiye yardımıyla çıkarıldı. İki yaralı ambulansla kaldırıldıkları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı. Sürücü Mehmet Karadeniz'in cenazesi ise otopsi için Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.