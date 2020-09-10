SİVAS Otomobil, beton mikserine arkadan çarptı 4 yaralı Otomobil, beton mikserine arkadan çarptı: 4 yaralıSİVAS'ta otomobilin beton mikserine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Otomobil, beton mikserine arkadan çarptı: 4 yaralı

SİVAS'ta otomobilin beton mikserine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Erzincan-Sivas karayolu üzerinde, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Muhammet Ali Sevinç (35) yönetimindeki 58 ABK 328 plakalı otomobil aynı istikamette ilerleyen Işık Altan idaresindeki 58 NZ 684 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan sürücü ile birlikte aynı aileden Kaan Paşa (11), Seçil (35) ve Melih Hamza Sevinç (4) yaralandı. Kaza sonrası araçta sıkışan yaralıları Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücü Muhammet Ali Sevinç ile Kaan Paşa Sevinç'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA