Sivas Otomobil Bariyerlere Çarptı 5 Yaralı Hd

Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

SİVAS'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolunun 25'inci kilometresindeki Düzova köyü yakınlarında meydana geldi. Gaziantep'ten Trabzon'a giden Nilüfer Pala (41) idaresindeki 27 BAR 68 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki bariyerlere çarptı. Kazanın duyulması üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Nilüfer Pala ile Rukin Pala (10) Numune Hastanesine, İsmail (50), Serhat (17) ve Ekin Fırat Pala (21) ise Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.