Sivas OSB'deki güneş enerjisi santrali maliyetleri azaltacak
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Sivas OSB'deki güneş enerjisi santrali maliyetleri azaltacak

05.11.2020 18:11 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:14
Sivas OSB'deki güneş enerjisi santrali maliyetleri azaltacak

Sivas'ta 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 16 bin metrekare alanda inşa edilen 1 megavatlık güneş enerjisi santralinin, maliyetleri azaltarak üretime katkı sağlayacağı bildirildi.

Sivas'ta 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 16 bin metrekare alanda inşa edilen 1 megavatlık güneş enerjisi santralinin, maliyetleri azaltarak üretime katkı sağlayacağı bildirildi.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1. OSB'de yapımı tamamlanan Gümrük Müdürlüğü yeni binası ile 1 megavatlık güneş enerjisi santrali hizmet vermeye başladı.

1. OSB'de incelemelerde bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, söz konusu yatırımların burada faaliyetlerine devam eden yaklaşık 300 firmaya önemli kazanımlar sağlayacağını aktardı.

Gümrük Müdürü İdris Sayımlar'dan yeni hizmet binasıyla ilgili bilgi alan Ayhan, "Bu gümrük binası özellikle ihracat boyutu açısından firmalarımızın uluslararası çalışmalarında bazı kolaylıklar sağlayacaktır. İnşallah gittikçe de 1. Organize Sanayi Bölgemiz hem istihdam hem ihracat boyutuyla buradaki firmalara önemli katma değer oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

1. OSB Müdürlüğünce 16 bin metrekare alanda inşa edilen ve elektrik üretmeye başlayan güneş enerjisi santralini de gezen Ayhan, 1 milyon 700 bin kilovatsaat yıllık üretim kapasitesine sahip santralin maliyetleri azaltacağını belirtti.

Ayhan, "Gümrük binasıyla birlikte devreye soktuğumuz güneş enerjisi santralimiz de 1. Organize Sanayi Bölgemizin kurumsal altyapısını güçlendirerek bazı maliyetleri azaltacak. İnşallah bunun devamını da sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ayhan, Valilik ve Oran Kalkınma Ajansınca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle yürütülen 5 milyon liralık bir çalışmanın ürünü olan inovasyon merkezi sözleşmesinin de yarın imzalanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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