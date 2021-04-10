Sivas OSB'de geri dönüşüm alanında patlama: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) geri dönüşüm alanında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) geri dönüşüm alanında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
OSB 2. kısımdaki hurdalık araçların bulunduğu geri dönüşüm alanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan 5 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde