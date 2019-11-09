Sivas ortaokul öğrencilerinden '1938' koreografisi

Sivas ortaokul öğrencilerinden '1938' koreografisi

Ortaokul öğrencilerinden '1938' koreografisiSivas'ın Yıldızeli ilçesinde ortaokul öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında koreografi oluşturdu.

09.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:31
Sivas ortaokul öğrencilerinden '1938' koreografisi

Ortaokul öğrencilerinden '1938' koreografisi

'ın ilçesinde ortaokul öğrencileri, Atatürk'ü Anma Programı kapsamında koreografi oluşturdu.

Yıldızeli Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938'i koreografi şeklinde okul bahçesinde oluşturdu. Öğretmenleri Ömer Orbeyi, Merve Benli, Nihat Yavuz ve Kübra Edis'in öncülüğünde gerçekleştirilen koreografi sırasında hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu. Atatürk'e olan bağlılıklarını ve sevgilerini göstermek amacıyla 8 rakamını sonsuzluk şeklinde oluşturan öğrencilerin koreografisi beğeni topladı.

Kaynak: DHA
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