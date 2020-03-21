Sivas Organize Sanayi Bölgesinde koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda dezenfekte çalışması yapıldı.
21.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:29
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda dezenfekte çalışması yapıldı.
Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikaları ilaçladı.
İlaçlama çalışmaları kapsamında, fabrikaların yemekhane, ofis, bina giriş-çıkışları, lavabo ve tuvaletler ile çalışanların ortak kullandığı alanlar koronavirüse karşı ilaçladı.
Yetkililer ilaçlama çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.
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Kaynak: AA