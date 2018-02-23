Sivas Operasyondaki Askerlere Taşınabilir Şarj Cihazı ve Mektup

Operasyondaki askerlere taşınabilir şarj cihazı ve mektup

SİVAS Kazancılar Ortaokulu öğrencileri Afrin'deki askerlere destek amacıyla, yazdıkları mektupları ve taşınabilir telefon şarj cihazlarını (powerbank) bölgeye gönderdi.

Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi Projesi kapsamında Kazancılar Ortaokulunda okuyan 484 öğrenci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu'na katılan askerlere moral olması amacıyla mektup yazdı. Ayrıca aralarında topladıkları paralarla 100 adet taşınabilir şarj cihazı gönderdi.

Okulda düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Başçil projeye destek verenlere teşekkür eti.

Okul Müdürü Feryat Çevik ise, askerlerin iletişimlerinin kopmaması için böyle bir hediye almayı düşündüklerini ifade ederek, "Bizim bu projeyi yapmaktaki amacımız tamamen manevi destek olmak. Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi'mizin aldığı bir kararı velilerimize duyurduk velilerimiz bize 'manevi olarak ne yapabiliriz' şeklinde bir fikir sundular. 484 öğrencimizin hepsi bu projeye katıldılar. Onları taşınabilir şarj cihazı hediye edelim, iletişimlerini kolayca sağlasınlar diye düşündük. Sağ olsun bütün velilerimiz de katkıda bulundular" dedi.

Kampanyaya destek veren Birileri Var Derneği Sivas Temsilcisi Handan Kalmi ise, Türkiye genel inde bu kampanyayı başlattıklarını ve toplanan mektuplar ile şarj cihazlarının Afrin'e götürüleceğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Biz Birileri Var Derneği olarak askerin, polisin, şehidin, gazinin her zaman yanındayız. Sosyal medyadan yola çıktığımız grubumuzla yasallaşıp dernek olduk. Elimizden geldiği kadar her yere yetişmeye çalışıyoruz. Bizim orada ki askerlerimizin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ancak bizim gönlümüzden bir şeyler yapmak geçti ve öncelikle mektup desteği ön plandaydı. Sonrasında ihtiyaçlarını öğrendiğimizde, taşınabilir şarj konusunda biraz sıkıntı yaşadıklarını öğrendik. Bu yönde çalışma yapıldı."