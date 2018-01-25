Sivas Operasyondaki Askerler İçin Atkı ve Bere Örüyorlar

Operasyondaki askerler için atkı ve bere örüyorlar

Sivas'ta belediyeye ait Yenişehir Hanımlar Kültür Merkezinde kurs gören bir grup kadın Suriye'de ' Zeytin Dalı' operasyonunda görev alan askerler için kazak, atkı, bere, boyunluk örüyor.

Sivas'ta örgü kursuna giden bir grup kadın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki terör örgütü PYDPKK mensuplarına yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' adıyla başlattığı operasyon da görev alan askerler için atkı, bere, boyunluk örüyor.Ayrıca, şehit çocukları için de bebek elbisesi yapıyor. Örülen kışlık ürünler önümüzdeki günlerde operasyon bölgesine gönderilecek. Birim sorumlusu Şule Kaya en kısa sürede örülen ürünleri bölgeye göndereceklerini belirterek, Burada hanımlarımız Afrin operasyonunda mücadele eden askerlerimiz için kazak, atkı, bere, bu tür örgüleri yapıyorlar. Haftanın belirli günlerinde Sivas Belediyesi Yenişehir Hanımlar Kültür Merkezinde toplanarak askerlerimiz için bu tür örgüler örüyoruz. Ayriyeten ev hanımlarımıza da seslenmek istiyoruz. Onlarda bu tarz evde ördükleri örgülerini bizi arayarak evlerinden aldırabilirler. Biz onları Afrin'deki askerlerimize yolluyoruz. Ayriyeten şehit düşen askerlerimizin çocukları için de bebek kıyafetleri örülüyor. Yapılan örgülerimizi en kısa sürede göndereceğiz dedi.Kursiyerlerden Dilek Kalbi, operasyondaki askerlere bir nevi anne sıcaklığını hissettirmek istediklerini ifade etti. Kalbi Bu fedakarrlığın karşısında bizim yaptığımız hiçbir şey. Gerçekten duygulanmamak elde değil. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Biz ne yaparsak yapalım askerlerimize verdiğimiz hiçbir şey onların yaptıklarının karşısında bir şey değil. Hepsinin ellerine sağlık, yüreğine sağlık. İnşallah zayisiz geri geliriz. Askerlerimize de kolaylıklar versin bu zor şartlarda bizim için, vatanımız için bazı şeylerin fedasını yapıyorsa bizim yaptıklarımız onların karşısında hiçbir şey. Onların ihtiyaçları oldukları için değil, bizim onlara yanlarında olduğumuzu hissetirebilmek için, bir anne şefkatinin gücünü verebilmek için bunu yapıyoruz. Biz onlara örgü değil, sıcaklığımızı gönderiyoruz dedi. Bir başka kursiyer Cemile Polat ise Gaziantep'den geldim buraya. Kızım öğrenci, onunla birlikte kalıyorum. Burada da böyle bir faaliyeti gördüm. Katılmayı uygun gördüm. Ben de askerlerimiz için boyunluk yapıyorum diye konuştu.