Sivas olaylarının 27. yılı Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, Sivas olaylarının 27. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, Sivas olaylarının 27. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, 27 yıl önce meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan kanlı olaylarda 37 vatandaşın hayatını kaybettiğini, çok sayıda insanın yaralandığını anımsattı.

Bu olayı gerçekleştirenlerin amacının toplum arasında mezhep ve etnik çatışma çıkararak düşmanlık oluşturmak olduğunu belirten Taş, şunları kaydetti:

"Sivas'ta 2 Temmuz 1993 günü meydana gelen olaylardan sonra başlatılan cadı avını hatırlatan hukuksuz, vicdansız, adaletsiz tutuklama ve yargılamalar sonucu binlerce insan mağdur edilmiştir. Talimatlarla yapılan yargılamalarda onlarca insan ömür boyu hapis dahil ağır cezalara çarptırılmıştı. Mazlumder Kayseri Şubesi olarak milletimizin gönlünde kara ve korkunç bir olay olarak yer alan Sivas olaylarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyor, yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz."

Kaynak: AA