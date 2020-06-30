Sivas olaylarının 27. yılı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas olaylarının 27. yılı

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, "Sivas'ta canlarımızı yakanları da aklayanları da asla affetmeyeceğiz.

Sivas olaylarının 27. yılı
30.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:12

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, "Sivas'ta canlarımızı yakanları da aklayanları da asla affetmeyeceğiz." dedi.

Özen, beraberindeki HDP milletvekilleriyle Meclis'te düzenlendiği basın toplantısında, Sivas olaylarının üzerinden 27 yıl geçtiğini, aradan geçen bunca yıla rağmen Sivas'ta yitirilenlerin acısını unutmadıklarını söyledi.

Beşparmak Dağları'na iki saatte indirme yapan devletin, Sivas olaylarına 8 saatte müdahale etmediğini savunan Özen, "Sivas olaylarının, devletin gözetiminde yapılan bir katliam" olduğunu öne sürdü.

Sivas olaylarının davasının zaman aşımından düştüğünü hatırlatan Özen, sanıkların hak ettikleri cezayı almadığını ileri sürdü.

Sanıkların korunup kollandığını, adaletin yerini bulmasının engellendiğini söyleyen Özen, "Sivas'ta canlarımızı yakanları da aklayanları da asla affetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ise Çorum olaylarının, 28 Mayıs'ta başlayıp 10 Temmuz'a kadar sürdüğünü söyledi.

Çorum olaylarının, dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak'ın öldürülmesinin ardından, Türkiye'nin birçok yerinde ülkücülerin intihar yeminleriyle sokaklara çıkmasıyla başladığını ifade eden Kenanoğlu, "Çorum katliamı aylar sürüyor. Zaman zaman duruluyor, zaman zaman tekrar alevlenerek sürüyor ama bu sistematik bir saldırı üzerinden yürütülüyor." diye konuştu.

Çorum olaylarının, "devletin göz yumduğu hatta birçok yerde organize ettiği bir katliam" olduğunu ileri süren Kenanoğlu, bunun sonucunda 57 insanın farklı zamanlarda yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Kenanoğlu, "İnsanlık tarihine kara leke olarak yazılmış ve insanlık tarihi açısından Çorum katliamı tarihin gördüğü en canice katliam olarak hafızlarda yerini almıştır." dedi.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de "Madımak ve Çorum katliamının" insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu söyledi.

İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olamayacağını belirten Bülbül, "İnsanlığa karşı suç işleyenler cumhurbaşkanı, başbakan veya herhangi biri tarafından affedilemez. İnsanlığa karşı işlenen suçlara karşı koymak her insanın ahlaki, vicdani, siyasi bir görevidir. Bu bağlamda 2 Temmuz'da Sivas'a gelmek bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama Haber
Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne...
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı Haber
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı Haber
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı Haber
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu Haber
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu Haber
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 1986/87 sezonundaki şampiyonluğun kendilerine verilmesine yönelik başvurusunu reddetti
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 1986/87 sezonundaki şampiyonluğun kendilerine verilmesine yönelik başvurusunu...
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Son Dakika: Koronavirüsün etkisiyle mayıs ayında ihracat %40,9, ithalat ise %27,8 azaldı
Son Dakika: Koronavirüsün etkisiyle mayıs ayında ihracat %40,9, ithalat ise %27,8 azaldı
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Safiye Soyman İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Adem Büyük Yılmaz Vural Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Karar Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sivas olaylarının 27. yılı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 16:12:18. #1.14#
title